Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha commentato la prestazione della sua squadra dopo la partita contro la Juventus a Reggio Emilia. Ha riconosciuto la superiorità dell’avversario: "Loro sono stati più bravi di noi. Un episodio sfortunato ha sbloccato la partita, poi nella ripresa non siamo stati in grado di resistere nelle difficoltà", ha dichiarato.

Grosso ha proseguito: "Loro hanno le qualità per cambiare le sorti di una gara e così è successo. Non è la partita che volevamo, ma contro un avversario del genere ci può stare di perdere". Il tecnico non ha cercato alibi.

L'analisi della partita

Il Sassuolo ha affrontato la Juventus a Reggio Emilia. Grosso ha sottolineato come un episodio sfortunato abbia cambiato l’inerzia del match, e come, nella ripresa, la squadra non sia riuscita a reagire alle difficoltà.

Il commento di Grosso

Grosso ha ammesso la superiorità della Juventus, evidenziando come abbia saputo sfruttare le occasioni e imporre il proprio gioco. Ha riconosciuto che non si è trattato della prestazione desiderata, ma ha accettato il risultato come possibile contro una squadra di alto livello. "Non è la partita che volevamo", ha ribadito il tecnico.

