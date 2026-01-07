Luciano Spalletti ha espresso soddisfazione per la reazione del gruppo dopo il gol di Jonathan David, sottolineando che “all’abbraccio abbiamo partecipato tutti”. Il tecnico ha voluto evidenziare la solidarietà mostrata dai compagni nei confronti dell’attaccante canadese, protagonista di un errore dal dischetto contro il Lecce e poi decisivo nella vittoria per 3‑0 contro il Sassuolo.

Il valore dell’abbraccio collettivo

Spalletti ha raccontato: “L’abbraccio? Tutti hanno partecipato a quel momento, sono arrivato da ultimo… ma voglio essere dentro a questo gruppo.

Il comportamento dei calciatori negli ultimi due allenamenti ha dimostrato la solidarietà verso David”. Ha poi aggiunto che “sono situazioni non facili in cui dall’esterno si ricevono offese, create ad arte per generare confusione nel gruppo. Chi deve battere un rigore da noi è noto a tutti. Dico solo che la prossima volta se verranno prese altre scelte in campo, pretenderò di essere informato”.

Margini di miglioramento nel gioco

Riguardo alla gara, il tecnico ha osservato: “Nel primo tempo dovevamo creare situazioni più pericolose e in questo senso dobbiamo migliorare”. Spalletti ha dunque riconosciuto la necessità di aumentare l’efficacia offensiva, nonostante il risultato finale sia stato positivo.

L'efficacia offensiva è un aspetto su cui il tecnico insiste particolarmente.

È emerso che Spalletti ha scherzato sul fatto di aver ricevuto qualche calcio durante i festeggiamenti, promettendo che “la prossima volta non vado più” per evitare simili “scopaccioni”. Un siparietto che testimonia il clima positivo all'interno dello spogliatoio.