Jannik Sinner ha ricevuto un'accoglienza trionfale all'aeroporto di Seul, in Corea del Sud, in vista dell'esibizione di sabato contro Carlos Alcaraz. Tra autografi, selfie e un omaggio floreale, il tennista italiano ha vissuto un momento di grande entusiasmo.

Calore e affetto dei tifosi

All'aeroporto, numerosi tifosi hanno accolto Sinner, desiderosi di un autografo o di una foto ricordo. Il tennista ha ricevuto anche un mazzo di fiori bianchi, simbolo dell'affetto dei suoi sostenitori. Un'accoglienza da star per l'azzurro, che ha risposto con un sorriso e grande disponibilità.

L'attesa sfida con Alcaraz

L'esibizione, che rappresenta il primo confronto del 2026 tra i due giocatori, si terrà sabato mattina. Pur trattandosi di un match non ufficiale, l'evento è molto atteso e precede l'inizio degli Australian Open. Per Sinner, questa partita è un'occasione per prepararsi al meglio e puntare alla vetta della classifica mondiale.

Il contesto e le prospettive

L'incontro di Seul è un'anteprima di una stagione che vedrà ancora Sinner e Alcaraz tra i protagonisti principali. Per lo spagnolo, questo match segna un nuovo inizio, dopo la separazione dal suo storico allenatore, Juan Carlos Ferrero, avvenuta prima di Natale.

L'evento

L'esibizione, denominata “Hyundai Card Super Match”, si svolgerà sabato all'Incheon Inspire Arena, vicino a Seul. Questo incontro rappresenta l'unico appuntamento prima degli Australian Open, che inizieranno il 18 gennaio.