Il giornale spagnolo Marca ha confermato che Jonas Vingegaard parteciperà al Giro d'Italia del 2026. Sarà il primo tentativo del danese di conquistare la maglia rosa, un obiettivo che ha già chiarito come possa rappresentare il culmine della sua carriera ciclistica, permettendogli di completare la tripla corona, la vittoria di tutti e tre i grandi giri. Intervistato da Marca, Vingegaard non ha esitato a esprimere la sua ambizione: "Se potessi vincere solo un'altra corsa, sceglierei il Giro." Queste parole evidenziano il profondo rispetto e desiderio che il corridore nutre nei confronti della corsa italiana, nonché l'importanza storica che essa riveste nel panorama del ciclismo mondiale.

Per Vingegaard obiettivo tripla corona

Marca fa parte dello stesso gruppo di RCS Sport, la società organizzatrice del Giro d'Italia. Il quotidiano spagnolo ha confermato che è stato raggiunto un accordo tra il corridore e gli organizzatori per la partecipazione alla corsa rosa 2026, che sarà annunciata dai media ufficiali del Giro nei prossimi giorni.

Vingegaard è una delle stelle del ciclismo mondiale, quella figura di spicco che mancava al Giro in vista dell'edizione 2026. Con il Giro d'Italia nel mirino, Vingegaard si prepara a dare vita a una stagione 2026 caratterizzata da sfide entusiasmanti e potenzialmente storiche. Il Giro d'Italia rappresenterebbe una nuova tappa nel percorso di un campione che ha saputo imporsi come uno dei migliori specialisti dei grandi giri di tutta la storia del ciclismo.

Vingegaard non ha mai corso il Giro d'Italia, ma lo status raggiunto negli ultimi anni, in cui è stato l'unico a riuscire a sfidare e battere Tadej Pogacar, lo pongono subito come il principale favorito alla vittoria finale.

Per Vingegaard questo sarà un appuntamento con la storia del ciclismo. Portandosi a casa la maglia rosa, il campione danese completerebbe la tripla corona, la raccolta di tutti e tre i grandi giri, finora ottenuta solo da sette fuoriclasse. Il primo a completare la tripla corona fu Jacques Anquetil, seguito poi da Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome.

Entrare in questo ristretto club, e farlo prima di Tadej Pogacar, rappresenterebbe un successo di grande valore per Vingegaard.

Tra gli altri protagonisti anche Almeida e Ganna

Il Giro d'Italia partirà dalla Bulgaria venerdì 8 maggio e si concluderà a Roma domenica 31 maggio. Tra i possibili pretendenti alla classifica generale hanno già confermato la propria presenza Joao Almeida, Jai Hindley, Giulio Pellizzari, Enric Mas, Mikel Landa, Egan Bernal e Ben O'Connor.

Tra gli altri protagonisti della corsa sono annunciati anche Filippo Ganna, Jonathan Milan, Giulio Ciccone, Paul Magnier e Thibau Nys.