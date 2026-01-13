Matteo Berrettini ha iniziato il 2026 con una prestazione convincente al Kooyong Classic, esibizione che precede gli Australian Open, imponendosi con un netto 6‑2, 6‑2 sullo statunitense Learner Tien.

L'incontro a Melbourne

Al Kooyong Lawn Tennis Club di Melbourne, nella notte italiana del 13 gennaio, Berrettini ha affrontato Learner Tien nella sua prima uscita stagionale. Il tennista romano ha dominato l’incontro, chiudendo in un’ora e sei minuti grazie a un tennis potente e preciso.

Lo svolgimento del match

Nel primo set Berrettini ha strappato il servizio a Tien già nel game d’apertura, approfittando di un doppio fallo ai vantaggi, e ha consolidato il vantaggio fino al 6‑2.

Nel secondo set ha mantenuto il controllo, strappando nuovamente il servizio nel quinto game e chiudendo con un altro 6‑2. Il servizio dell’azzurro è stato particolarmente efficace: 78% di prime in campo, con l’86% di punti vinti, cinque ace e un solo doppio fallo. Non ha mai ceduto il servizio e ha annullato tutte le palle break concesse nel primo set, mentre nel secondo non ha concesso alcuna opportunità all’avversario.

Prospettive in vista degli Australian Open

Pur essendo un torneo d’esibizione senza punti ATP in palio, la prestazione di Berrettini è incoraggiante in vista del sorteggio degli Australian Open, dove potrebbe essere uno dei giocatori più temuti tra le non teste di serie.

Il torneo di Kooyong

Il Kooyong Classic è un’esibizione tradizionale che si svolge a Melbourne nei giorni precedenti gli Australian Open, offrendo ai giocatori l’occasione di adattarsi alle condizioni locali in un contesto meno formale. Quest’anno, oltre a Berrettini, sono presenti altri azzurri come Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, mentre l’evento sarà trasmesso in Italia in esclusiva su SuperTennis.