Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha commentato con franchezza la pesante sconfitta per 0-3 subita contro il Como, sottolineando che si tratta di una “brutta sconfitta” e invitando la squadra a voltare pagina senza cercare scuse.

La sconfitta con il Como

“Questa sconfitta fa male, bisogna essere bravi ad azzerare la partita. C’è differenziale tecnico tra le due squadre, ma potevamo mascherarlo meglio. Inutile piangere su questa partita”, ha dichiarato Sarri dopo il match. Il tecnico ha evidenziato come il gol subito dopo due minuti abbia complicato la gara: “Abbiamo preso gol dopo due minuti, contro una squadra come il Como diventa dura.

Nel primo tempo non abbiamo fatto male, non ho visto una Lazio disastrosa, ma sono entrati tre volte in area e preso due gol e un rigore. Sul 2-0 abbiamo avuto un’occasione per riaprire la partita e preso il terzo gol, il match si è chiuso.”

Niente alibi per la Lazio

Sarri ha poi affrontato le polemiche recenti su mercato e arbitraggi, ribadendo la necessità di non cercare alibi: “Dovremo essere bravi ad andare oltre tutto altrimenti si costruiscono sempre alibi come gli arbitraggi o il mercato. Dobbiamo volarci sopra, Roma per ambiente dove di mercato si parla tanto, ma dobbiamo essere bravi a gestire tutto.”

Il dominio del Como

Il Como ha dominato la partita all’Olimpico, imponendosi con un netto 3-0 grazie al gol di Baturina dopo meno di due minuti e alla doppietta di Nico Paz, che ha segnato al 24’ e al 49’.

Il Como ha mostrato grande facilità nel mantenere il possesso palla e nel verticalizzare, mettendo in difficoltà la difesa biancoceleste. La Lazio, nonostante non abbia demeritato nel primo tempo, ha subito la pressione e non è riuscita a reagire efficacemente dopo il doppio svantaggio.