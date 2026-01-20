La Juventus si muove su più fronti e pianifica con attenzione le prossime finestre di mercato, cercando di anticipare le mosse per rinforzare la rosa in modo mirato. Il club bianconero non guarda soltanto all’immediato, ma lavora anche in prospettiva, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e ben strutturata. In questa sessione di gennaio l’attenzione è rivolta soprattutto alla fascia destra della difesa, dove la dirigenza vorrebbe inserire un profilo giovane ma già pronto per il campionato italiano. Tra i nomi seguiti con maggiore interesse, come rivelato da Gianluca Di Marzio, c’è quello di Brooke Norton-Cuffy, terzino che ha attirato le attenzioni della Juventus per caratteristiche fisiche e dinamismo.

Parallelamente, lo sguardo è già rivolto all’estate, periodo in cui il centrocampo potrebbe essere rinforzato con un innesto di esperienza. In quest’ottica prende quota l’idea Franck Kessié, mentre restano da superare le difficoltà legate alla posizione del Genoa sulla formula dell’operazione per Norton-Cuffy.

Strategie immediate tra esigenze e opportunità

Con la finestra invernale che entra nella sua fase decisiva, la Juventus resta vigile su più fronti per rinforzare una rosa che necessita di interventi mirati. La dirigenza bianconera sta valutando profili funzionali al progetto tecnico di Luciano Spalletti, con l’obiettivo di inserire giocatori pronti all’uso ma anche sostenibili dal punto di vista economico.

Oltre alle valutazioni sull’attacco e alla ricerca di un’alternativa offensiva capace di dare respiro a Yildiz, l’attenzione si è spostata anche sulle corsie laterali.

Sulla fascia destra, infatti, la Juventus monitora con interesse diversi nomi che possano garantire spinta, forza fisica e affidabilità difensiva. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Brooke Norton-Cuffy, esterno che si è messo in evidenza per continuità e intensità nel campionato italiano. Le qualità atletiche e la capacità di coprire l’intera fascia rendono l’esterno del Genoa un’opzione intrigante per i bianconeri, anche se la trattativa non si presenta semplice. Il club proprietario del cartellino, infatti, non sembra intenzionato a concedere formule flessibili e punta a una cessione a titolo definitivo, aspetto che costringerà la Juventus a riflettere attentamente su costi e priorità.

Lo sguardo rivolto oltre l’inverno

Parallelamente alle manovre di gennaio, la Juventus continua a pianificare le prossime sessioni di mercato con largo anticipo. Il lavoro della società non si limita alle esigenze immediate, ma guarda con attenzione anche alle occasioni che potrebbero presentarsi a fine stagione. In questo senso, il centrocampo resta uno dei reparti sotto osservazione, soprattutto in vista di possibili cambiamenti strutturali a giugno.

Tra i nomi che circolano negli ambienti bianconeri c’è quello di Franck Kessie, centrocampista di grande esperienza e fisicità, attualmente impegnato nel campionato saudita. Il suo contratto in scadenza potrebbe trasformarlo in un’opportunità interessante per un ritorno in Serie A, dove ha già dimostrato di poter fare la differenza.

Nei giorni scorsi ci sono stati nuovi contatti esplorativi per valutare margini e tempistiche di un’operazione che, se confermata, sarebbe destinata alla prossima estate.

La Juventus, dunque, si muove su più livelli: tra scelte immediate e visione futura, l’obiettivo resta quello di costruire una squadra competitiva e solida, capace di affrontare le sfide presenti senza perdere di vista il domani.