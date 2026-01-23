Mattia Casse ha concluso al sesto posto il Super‑G di Kitzbühel, gara valida per la Coppa del Mondo 2025‑2026. L'atleta azzurro ha espresso soddisfazione per la sua prestazione sulla leggendaria Streif, sottolineando l'importanza della solidità in vista dei prossimi appuntamenti olimpici.

La gara e i risultati

La vittoria è andata allo svizzero Marco Odermatt, che ha preceduto di soli tre centesimi il connazionale Franjo Von Allmen. Al terzo posto si è classificato l'austriaco Stefan Babinsky. L'Italia ha dimostrato un'ottima performance collettiva, con quattro atleti tra i primi dodici: oltre a Casse, figurano Dominik Paris all'ottavo posto, Christof Innerhofer al decimo e Giovanni Franzioni al dodicesimo.

Le dichiarazioni di Mattia Casse

Intervistato da Rai Sport al termine della competizione, Casse ha dichiarato: “So che posso essere ancora più veloce, ma sono contento di me stesso perché è una vita che faccio la guerra contro di me e i miei pensieri. Oggi sono contento di quello che ho messo in campo, ho sciato forte in alcuni pezzi e in altri non riesco a lasciarmi andare, ma era importante fare una prova solida.”

Riguardo alla prospettiva di una convocazione olimpica, l'atleta ha aggiunto: “Vado avanti per la mia strada, quelle che saranno le convocazioni lo vedremo dopo Kitzbühel: ho fatto la mia gara, avevo i miei obiettivi e vedremo quello che verrà fuori.”

Il percorso di Casse nella stagione

La stagione in corso ha rappresentato un momento significativo per Casse, che a dicembre 2024 ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nel Super‑G della Val Gardena.

Ha inoltre collezionato diverse top‑10, evidenziando una costanza di rendimento che gli ha permesso di ritrovare fiducia e competitività.

Il risultato odierno a Kitzbühel conferma il suo attuale stato di forma e lo posiziona come un potenziale protagonista alle prossime Olimpiadi invernali, dove l'Italia punta a confermarsi tra le nazioni di spicco nelle discipline veloci dello sci alpino.