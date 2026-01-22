Nel corso della quinta giornata del tabellone femminile agli Australian Open, le principali favorite proseguono la loro marcia senza intoppi. La svizzera Belinda Bencic, decima testa di serie, è stata però eliminata a sorpresa dalla qualificata ceca Nikola Bartunkova.

I risultati della giornata

La polacca Iga Swiatek ha dominato Marie Bouzkova con un netto 6‑2, 6‑3 in un’ora e diciannove minuti. Madison Keys ha superato Ashlyn Kruger 6‑1, 7‑5 in un’ora e quattordici minuti. Jessica Pegula ha liquidato McCartney Kessler 6‑0, 6‑2 in un’ora. Anche Elena Rybakina è avanzata battendo Varvara Gracheva 7‑5, 6‑2 in un’ora e diciassette minuti.

La sorpresa: Bencic eliminata da Bartunkova

La vittoria della ceca Nikola Bartunkova su Belinda Bencic ha rappresentato la vera sorpresa della giornata, con il punteggio di 6‑3, 0‑6, 6‑4 in due ore e tredici minuti. Una prestazione solida per la qualificata, che ha interrotto il cammino della svizzera nel torneo.

La dinamica della sconfitta

La sconfitta di Bencic è arrivata dopo un avvio di stagione brillante, con una striscia di vittorie che l’aveva portata a pareggiare il suo record personale di dodici successi consecutivi, iniziata con la vittoria al primo turno contro Katie Boulter (6‑0, 7‑5). Bartunkova, al suo debutto in un tabellone di uno Slam, si è imposta con determinazione e colpi vincenti, firmando una delle sorprese più significative del torneo.