Il Cagliari ha svolto questa mattina ad Assemini il primo allenamento con il gruppo per i due nuovi rinforzi: Ibrahim Sulemana e Alberto Dossena. Entrambi sono tornati ufficialmente in rossoblù dopo la firma di ieri.

Il centrocampista e il difensore si sono allenati regolarmente con i compagni e saranno sicuramente nella lista dei convocati per la trasferta di sabato a Firenze, in programma alle 18.

La squadra verso Firenze

Anche Zappa si è allenato regolarmente, mostrando una netta ripresa dopo il problema fisico che gli aveva impedito di giocare contro la Juventus.

La formazione di partenza per la partita contro la Fiorentina non dovrebbe discostarsi molto da quella vista contro i bianconeri: è confermata la presenza di Gaetano arretrato nel ruolo di play per dare qualità alla manovra, e della coppia d’attacco Kilicsoy‑Esposito. Restano ancora fuori Deiola e Folorunsho, ma potrebbero tornare ad allenarsi con i compagni già dalla prossima settimana.

Mercato: Lovric e Nicolussi Caviglia nel mirino

Il direttore sportivo Angelozzi continua a monitorare il mercato. Nel mirino ci sono Lovric (Udinese) e Nicolussi Caviglia (Fiorentina), mentre Di Pardo, Prati e Luvumbo potrebbero lasciare il club. Inoltre, spunta un nuovo nome per l’attacco: Agustin Albarracin, uruguaiano classe 2005, seconda punta del Boston River e nazionale Under 20.

Il centro sportivo utilizzato per l’allenamento è il CRAI Sport Center di Assemini, sede abituale degli allenamenti della prima squadra.

Dossena e Sulemana: il ritorno in rossoblù

Alberto Dossena torna con la formula del prestito secco dal Como fino al termine della stagione sportiva 2025/26. Il difensore, classe 1998, aveva già giocato nel Cagliari tra il 2022 e il 2024, collezionando 64 presenze, 3 reti e 4 assist prima del trasferimento al Como, dove ha disputato 23 gare nella stagione in corso. Il suo ritorno è motivato dalla volontà di rafforzare la retroguardia con un giocatore che conosce l’ambiente.

Ibrahim Sulemana, centrocampista classe 2003, è tornato in prestito dall’Atalanta con diritto di riscatto fino al 30 giugno 2026.

Il ghanese aveva già vestito la maglia del Cagliari nella stagione 2023‑24, totalizzando 24 presenze e 2 reti. Nella prima parte dell’attuale stagione ha avuto poco spazio tra Atalanta e Bologna, con appena 3 presenze nel campionato in corso.