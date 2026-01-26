Lorenzo Musetti ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open, un traguardo che lo proietta verso un confronto diretto con Novak Djokovic. Questo match non è solo una sfida sportiva, ma rappresenta un momento cruciale per la sua posizione nel ranking ATP, con la concreta possibilità di ascendere al terzo posto.
Il percorso e le prospettive nel ranking
Al termine del torneo di Melbourne, Musetti vedrà scartare i cento punti accumulati nella precedente edizione. Tuttavia, il suo attuale successo gli ha già garantito l'acquisizione di quattrocento punti.
Questo incremento lo posiziona virtualmente al terzo posto della classifica ATP, con un punteggio di 4.405 punti, superando Djokovic, fermo a 4.380 punti.
Lo scontro diretto: un bivio per la top 3
Il confronto in programma mercoledì 28 gennaio tra Musetti e Djokovic assume un'importanza strategica fondamentale. I quattrocento punti in palio per il vincitore determineranno l'accesso alla semifinale con il titolo di numero tre virtuale del mondo. Questa posizione sarà comunque soggetta ai risultati degli altri inseguitori, tra cui Alexander Zverev.
La classifica ATP live, aggiornata al 26 gennaio, vede Carlos Alcaraz in testa con 12.050 punti, seguito da Jannik Sinner con 9.700. Musetti si colloca al terzo posto con 4.405 punti, Djokovic al quarto con 4.380 e Zverev al quinto con 4.205.
Il contesto della scalata
Il percorso di Musetti agli Australian Open conferma un miglioramento significativo rispetto all'anno precedente. La sua performance attuale lo pone in una posizione estremamente favorevole per consolidare la sua scalata nel ranking ATP, in particolare nel duello virtuale con Djokovic e nella competizione generale per le posizioni di vertice.