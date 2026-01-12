In una notte intensa di NBA, Minnesota ha compiuto una rimonta notevole contro San Antonio, grazie a un canestro decisivo di Anthony Edwards e a una difesa determinante di Julius Randle. Houston, invece, ha subito una battuta d’arresto a Sacramento, scivolando in zona play‑in.

La rimonta dei Timberwolves

Anthony Edwards ha segnato il canestro del sorpasso a soli 17 secondi dalla sirena, regalando a Minnesota una vittoria per 104‑103 su San Antonio. I Timberwolves hanno recuperato uno svantaggio di 19 punti. Fondamentale è stata la difesa di Julius Randle su Victor Wembanyama, che, al rientro nel quintetto titolare, ha segnato 29 punti.

La difesa di Randle ha impedito il controsorpasso degli Spurs.

La sconfitta dei Rockets

Houston ha ceduto a Sacramento per 111‑98, una sconfitta che li fa scivolare in zona play‑in. DeMar DeRozan ha guidato i Kings con 22 punti, festeggiando il traguardo dei 26.000 punti in carriera. È diventato il ventitreesimo giocatore nella storia NBA a raggiungere tale cifra.

La chiave della vittoria di Minnesota

Minnesota ha completato una rimonta spettacolare, superando un deficit di 19 punti grazie ai contributi chiave di Donte DiVincenzo (19 punti), Naz Reid (17 punti e 11 rimbalzi) e Julius Randle (15 punti). Il sorpasso è arrivato con un fadeaway di Jaden McDaniels, mentre Edwards ha sigillato il successo con un floating bank shot.

Nonostante i 29 punti di Wembanyama, San Antonio non è riuscita a mantenere il vantaggio, e De’Aaron Fox ha fallito un tiro da tre al buzzer che avrebbe potuto cambiare il risultato.

La partita tra Kings e Rockets

Nella partita tra Kings e Rockets, Sacramento ha interrotto una striscia di sette sconfitte consecutive con una prestazione corale: sei giocatori in doppia cifra, tra cui Zach LaVine (18 punti), Russell Westbrook (15 punti e 10 assist), Malik Monk (15 punti), Maxime Raynaud (12) e Precious Achiuwa (10). Il rookie Dylan Cardwell ha aggiunto 9 punti e 11 rimbalzi, mentre Amen Thompson ha guidato Houston con 31 punti, 13 rimbalzi e 6 assist. Kevin Durant e Alperen Şengün hanno contribuito rispettivamente con 23 e 19 punti, ma non è bastato per evitare la sconfitta.