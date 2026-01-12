È ufficiale: per la prima volta nella storia del tennis italiano, due giocatori occupano contemporaneamente la Top 5 del ranking ATP. Jannik Sinner si conferma al numero 2 e Lorenzo Musetti sale al quinto posto, un traguardo mai raggiunto prima dal 1973, anno dell’introduzione del ranking computerizzato.

Un primato storico per il tennis italiano

La notizia è arrivata oggi: Sinner mantiene la seconda posizione, mentre Musetti, grazie alla finale raggiunta a Hong Kong, scala due posizioni e si piazza al numero 5. È la prima volta che due italiani figurano tra i primi cinque del mondo nel singolare maschile.

I protagonisti di questa impresa

Nonostante la sconfitta in finale a Hong Kong, Lorenzo Musetti ha beneficiato del risultato per raggiungere il suo best ranking. Diventa così il quarto italiano di sempre con un miglior piazzamento in classifica, preceduto solo da Sinner, Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta.

Inoltre, nella settimana del sorteggio degli Open d’Australia, l’Italia può contare su quattro giocatori tra i primi trenta: oltre a Sinner e Musetti, ci sono Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Musetti nella Top 5: una svolta per il tennis italiano

Il suo ingresso nella Top 5 segna un momento di svolta per il tennis italiano, che conferma una crescita costante e una presenza sempre più rilevante ai vertici mondiali.