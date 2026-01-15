Jannik Sinner, numero due del mondo e campione in carica, esordirà agli Australian Open contro il francese Hugo Gaston. Il sorteggio del tabellone principale ha definito l’avvio della sua difesa del titolo a Melbourne Park.

Il percorso degli italiani nel torneo maschile

Il sorteggio ha collocato Sinner nella parte bassa del tabellone, dove in semifinale potrebbe incontrare Lorenzo Musetti, attualmente numero cinque del mondo, che esordirà contro il belga Raphael Collignon. Altri italiani impegnati al primo turno: Flavio Cobolli contro l’inglese Arthur Fery; Luciano Darderi contro il cileno Cristian Garin; Lorenzo Sonego contro lo spagnolo Carlos Taberner; Matteo Berrettini contro l’australiano Alex De Minaur; Matteo Arnaldi contro Andrey Rublev; Mattia Bellucci contro Casper Ruud.

Tra le donne, Jasmine Paolini, testa di serie numero sette, farà il suo esordio contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, proveniente dalle qualificazioni.

Le sfide più attese e le prospettive

Il sorteggio preannuncia un percorso impegnativo per gli italiani, con potenziali incroci di alto livello già nelle fasi centrali del torneo. Sinner, in particolare, potrebbe affrontare Musetti in semifinale, mentre Berrettini è stato subito abbinato a De Minaur, testa di serie numero sei, in un primo turno che si preannuncia molto intenso.

I dettagli del tabellone

Sinner affronterà Hugo Gaston al primo turno nel tentativo di conquistare il terzo titolo consecutivo a Melbourne Park. Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno, esordirà contro l’australiano Adam Walton.

Novak Djokovic, quarta testa di serie, è stato sorteggiato accanto allo spagnolo Pedro Martinez e potrebbe incrociare Musetti nei quarti e Sinner in semifinale.

Il tabellone maschile prevede 128 giocatori, con 32 teste di serie distribuite in modo da evitare scontri tra le prime quattro fino alle semifinali. Il torneo inizierà domenica 18 gennaio e si concluderà domenica 1° febbraio.