Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, ha commentato la sua doppietta contro lo Stoccarda in Europa League, sottolineando il forte legame con la maglia giallorossa e la sua determinazione a concentrarsi sul presente.

Il pensiero di Pisilli

“Giocare per la Roma è un sogno, sono un tifoso romanista. È normale che ogni calciatore voglia giocare, e quando lo spazio è limitato si fanno delle riflessioni. Ma ora sono concentrato al 100% sulla Roma, e lo sarò fino all’ultimo giorno”. Con queste parole, Pisilli ha espresso il suo stato d’animo dopo la doppietta che ha contribuito alla vittoria della Roma contro lo Stoccarda in Europa League.

“Sono contento – ha aggiunto – era da un po’ che non segnavo con la Roma. Sono molto felice soprattutto per la vittoria, perché ci serviva e così, molto probabilmente, salteremo il turno di playoff”.

La partita e il contesto

La Roma ha superato lo Stoccarda 2-0 nella settima giornata della fase a girone unico di Europa League, grazie a una doppietta di Pisilli: il primo gol al 40’ su assist di Soulé, il secondo nel finale su passaggio di Dybala. Questo successo avvicina i giallorossi alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Il cammino in Europa League

La Roma ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva in Europa League, consolidando la sua posizione nella zona qualificazione diretta. Pisilli ha segnato al 40’ e al 93’, con assist rispettivamente di Soulé e Dybala. La squadra si prepara ora a sfide importanti, tra cui il match contro il Milan in campionato e la trasferta contro il Panathinaikos.