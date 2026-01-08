Remco Evenepoel, uno dei ciclisti più talentuosi e vincenti del panorama mondiale, si prepara a una stagione 2026 ricca di novità e grandi obiettivi dopo il passaggio alla Red Bull-Bora Hansgrohe. Una scelta che segna un nuovo capitolo nella carriera del campione belga, deciso a spingere ancora più in alto le sue ambizioni in vista delle grandi corse e soprattutto delle Olimpiadi.

Nel corso di un recente podcast di Specialized, Evenepoel ha raccontato con chiarezza i motivi che lo hanno spinto a lasciare la Soudal-Quick Step — formazione che lo aveva accompagnato per sette stagioni — per unirsi al progetto tedesco sponsorizzato da Red Bull.

«Mi sono unito a una squadra con tanti capitani e con corridori straordinari», ha spiegato il belga, sottolineando come la forza collettiva del nuovo gruppo e la presenza di campioni come Primož Roglič siano tra le ragioni chiave della sua scelta.

Una nuova dimensione per le grandi sfide

La Red Bull-Bora Hansgrohe punta a sfruttare al massimo le doti complete di Evenepoel, noto non solo per le sue prestazioni nelle prove contro il tempo ma anche per la capacità di lottare nelle corse a tappe più impegnative. Dopo aver dominato prove a cronometro e conquistato titoli mondiali in questa disciplina, il 25enne belga guarda con ambizione anche all’appuntamento olimpico, dove la sfida sarà serrata e richiederà una preparazione senza compromessi.

Cronometro e oltre: gli obiettivi della stagione

La stagione sarà un banco di prova per consolidare la sua leadership nel team e per confermare il suo valore nelle specialità che lo hanno reso celebre. Oltre alla preparazione per il cronometro olimpico, Evenepoel ha parlato di una squadra dotata di grande profondità, capace di competere sia nelle corse a tappe che nelle classiche di alto profilo.

Con l’inizio del nuovo anno e il debutto ufficiale nei colori Red Bull-Bora Hansgrohe, Evenepoel non nasconde il desiderio di lasciare il segno: un mix di esperienza, talento e ambizione che promette di rendere la stagione 2026 una delle più attese della sua già straordinaria carriera.