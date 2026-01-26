Il commissario tecnico dell’Italia di rugby, Gonzalo Quesada, ha diramato la lista dei 33 atleti convocati per il raduno di Verona in preparazione al Sei Nazioni 2026. Quesada e il capitano Michele Lamaro non saranno tuttavia presenti al ritrovo iniziale, poiché parteciperanno alla presentazione ufficiale del torneo a Edimburgo, in Scozia.

I convocati e le novità per il Sei Nazioni

Tra i 33 atleti che lavoreranno nella città scaligera, figurano due esordienti assoluti: la terza linea delle Zebre Parma, Samuele Locatelli, e il centro della stessa franchigia, Damiano Mazza.

Tornano a vestire la maglia azzurra anche Paolo Odogwu, Matt Gallagher e Alessandro Fusco.

Le dichiarazioni del Commissario Tecnico

Il Ct Quesada ha sottolineato l’importanza di questi giorni di raduno, definiti “molto importanti, pieni di entusiasmo in attesa di scendere in campo nel torneo di Rugby più antico del mondo affrontando alcune tra le migliori nazionali nel panorama rugbistico. Sono sempre momenti ricchi di tanta emozione. La nostra ultima partita nel Sei Nazioni 2025 ci ha lasciato l’amaro in bocca per il risultato, ma offrendo una ottima prestazione. Dobbiamo approfittare della nostra forma mostrata nell’ultimo novembre dove abbiamo cambiato alcune metodologie di lavoro andando a ritrovare subito i nostri automatismi in pochi allenamenti per poi puntare a mostrare le prestazioni che abbiamo avuto contro Irlanda e Australia nel 2025”.

Contesto e calendario del torneo

Il raduno di Verona segna l’avvio della preparazione azzurra e segue l’annuncio ufficiale dei convocati avvenuto nello Sky Campus di Milano. La squadra si ritroverà domenica 25 gennaio, in vista del debutto nel torneo previsto per sabato 7 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma contro la Scozia. Il Sei Nazioni 2026 prenderà il via il 5 febbraio a Parigi con la sfida tra Francia e Irlanda.

La presentazione ufficiale del torneo a Edimburgo, che comporterà l'assenza di Quesada e Lamaro dal raduno iniziale, rappresenta un momento istituzionale di rilievo per la Nazionale italiana di rugby.