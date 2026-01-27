Durante un incontro istituzionale a Brasilia, il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha rivolto a Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico della nazionale brasiliana, un invito scherzoso ma carico di significato. Lula ha infatti dichiarato: “Quando terminerai il contratto con la Nazionale brasiliana, per favore vai ad allenare il Corinthians”. La battuta è avvenuta nel corso di una riunione dedicata ai preparativi per la Coppa del Mondo femminile 2027, che si terrà in Brasile.

Il contesto dell’incontro istituzionale

Il siparietto si è svolto al Palazzo di Planalto, durante un vertice focalizzato sul Mondiale femminile 2027.

All’incontro erano presenti, oltre a Lula e Ancelotti, figure di spicco come il presidente della Fifa Gianni Infantino, il numero uno della Federazione calcistica brasiliana (Cbf) Samir Xaud, il ministro dello Sport André Fufuca e altri dirigenti della federazione. In tale occasione, Infantino ha assicurato che il Brasile dispone già di infrastrutture adeguate — tra cui hotel, aeroporti e stadi — per ospitare con successo l’evento iridato.

Un invito tra tifoso e stratega

Lula, noto tifoso del Corinthians, ha rivolto ad Ancelotti un invito che ha suscitato ilarità tra i presenti: “Quando terminerai il contratto con la Nazionale brasiliana, per favore vai ad allenare il Corinthians”. La frase, pronunciata in tono scherzoso, riflette tuttavia l’ammirazione del presidente per il tecnico italiano e il suo profondo legame affettivo con la squadra di San Paolo.

L’invito di Lula ad Ancelotti

Il tono informale ma carico di significato dell’invito è stato confermato da un’altra fonte brasiliana. Secondo il quotidiano Diário do Grande ABC, Lula avrebbe aggiunto parole che sottolineano l’importanza di Ancelotti: “Hai un’autorità morale, in questo momento, che nessun tecnico brasiliano ha. Se riuscirai a farlo, potrai vincere (la Coppa del Mondo). Fallo”. L’incontro, oltre a trattare l’organizzazione del torneo femminile, è stato descritto come un’occasione preziosa per riflettere su come l’evento possa rappresentare un punto di svolta per il calcio femminile in Brasile, con l’obiettivo di rafforzare la pratica sportiva e ispirare future generazioni di atleti e atlete in tutto il Paese.