Luciano Darderi ha ottenuto la sua prima vittoria nel tabellone principale degli Australian Open, superando Cristian Garin in tre set. La partita è stata combattuta, resa ancora più difficile da un improvviso malessere allo stomaco che ha rischiato di compromettere il risultato.

Vittoria sofferta e problemi fisici

Nel primo turno del torneo, Darderi ha sconfitto Garin con il punteggio di 7‑6 (5), 7‑5, 7‑6 (3). L'incontro, disputato sul cemento, è stato particolarmente intenso. Nel terzo set, l’italo‑argentino ha accusato un forte dolore allo stomaco, tanto da doversi recare immediatamente in bagno al termine dell’incontro.

“Nel terzo set ho iniziato ad avvertire un po’ di dolore allo stomaco, ma sono riuscito a gestirlo e alla fine ho portato a casa la vittoria, perché se avessi perso quel set sarebbe diventato ancor più arduo vincere”, ha spiegato Darderi.

Darderi ha raccontato di essere corso in bagno sul 6‑5 del terzo set, mentre Garin chiedeva un medical timeout: “Lui aveva un piccolo problema fisico che si portava dietro da un po’. Giocare un 6‑5 in quelle condizioni è sempre difficile. Bisogna saper gestire queste situazioni, sapere cosa prendere in quei momenti, che non è mai facile.”

Servizio e fiducia: le armi vincenti

Nonostante il malessere, Darderi ha mostrato un rendimento solido al servizio, mettendo a segno 15 ace e ottenendo l’80% di punti vinti con la prima palla.

“Mi sento molto più sicuro nel mio gioco. La sicurezza e la fiducia in se stessi sono fondamentali, così come la consapevolezza di poter giocare a questo livello”, ha dichiarato, sottolineando il lavoro svolto durante la preparazione su servizio e risposta.

“Quest’anno sono partito molto bene sia a Auckland che qui. Ho ottenuto la mia prima vittoria in Australia da testa di serie. Alla fine sono davvero soddisfatto di come sto giocando”, ha aggiunto.

Baez il prossimo avversario

Al secondo turno, Darderi affronterà Sebastian Baez, un avversario che conosce bene: “Abbiamo giocato tante volte insieme, sul cemento solo una. Non ricordo se fosse due anni fa o l’anno scorso. Mi aspetto una partita molto combattuta.

Lui sta giocando davvero bene: la settimana scorsa ha fatto finale, oggi ha vinto contro un avversario importante… Arriva con molta fiducia. Io però sono consapevole del mio gioco, so che posso fare molto bene e darò il massimo per vincere.”