Jannik Sinner e Félix Auger‑Aliassime si affronteranno in un match di esibizione durante l’Opening Week degli Australian Open 2026. L'incontro è in programma venerdì 16 gennaio alle ore 7.00 italiane alla Rod Laver Arena di Melbourne. Si tratta dell’ultimo impegno per Sinner prima dell’esordio ufficiale nel primo torneo del Grande Slam.

Informazioni sull'incontro

Il match tra Sinner e Auger‑Aliassime non sarà trasmesso in diretta televisiva gratuita. Sarà possibile seguirlo in streaming su discovery+. OA Sport offrirà una diretta live testuale per seguire l’andamento dell’incontro.

I precedenti

I due tennisti si sono già affrontati sei volte in incontri ufficiali, con un bilancio di quattro vittorie per Sinner e due per Auger‑Aliassime. L’esibizione di venerdì è un test importante in vista dell’inizio del torneo, ma non avrà alcun impatto sul ranking o sul tabellone ufficiale.

Test in vista degli Australian Open

Il match di esibizione tra Sinner e Auger‑Aliassime è pensato come un banco di prova per trovare il ritmo giusto in vista degli Australian Open. L’incontro è confermato per venerdì 16 gennaio alle ore 7.00 italiane, con streaming su discovery+ e diretta testuale su OA Sport, senza copertura televisiva in chiaro.