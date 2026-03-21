L'Italia si è distinta nella seconda giornata dei Campionati Mondiali indoor di atletica a Torun. La sedicenne Kelly Doualla ha centrato la semifinale dei 60 metri, mentre Nadia Battocletti ha fatto il suo debutto iridato nei 3.000 metri.

Doualla in semifinale nei 60 metri

Al suo esordio mondiale, Kelly Doualla ha affrontato la quarta batteria dei 60 metri donne con determinazione. In una corsia accanto alla campionessa olimpica Julien Alfred, ha chiuso terza con 7"27, conquistando il pass per la semifinale. Nonostante la giovane età, ha gareggiato con grande efficacia, dimostrando di non subire la pressione.

Battocletti al via dei 3.000 metri

Nel programma della giornata figura il debutto mondiale indoor di Nadia Battocletti nei 3.000 metri. La mezzofondista trentina, in crescita, è affiancata da Micol Majori. Si confronterà con le favorite etiopi Freweyni Hailu e Aleshign Baweke, oltre all’australiana Jessica Hull.

Il percorso e le prospettive azzurre a Torun

Kelly Doualla aveva già mostrato il suo valore agli Assoluti indoor di Ancona, dove ha chiuso seconda nei 60 metri con 7"21. Ha sfiorato il minimo per i Mondiali per un solo centesimo, ma la convocazione è arrivata grazie al ranking.

Per Nadia Battocletti, si tratta del primo Mondiale indoor. Convocata per i 3.000 metri, è tra le 26 atlete azzurre in gara a Torun, un record di presenze individuali per l’Italia in questa rassegna.

La giornata azzurra prosegue con attese elevate: Doualla punta a sorprendere ancora, mentre Battocletti cerca di confermare il suo stato di forma nel mezzofondo.