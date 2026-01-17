Prosegue il programma della 17ma giornata di Regular Season della SuperLega di pallavolo maschile. Dopo la sfida del sabato tra Rana Verona e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, il big match è senza dubbio l’incrocio tra Cucine Lube Civitanova e la capolista Sir Susa Scai Perugia, in programma domenica 18 gennaio alle ore 18.00. L’Eurosuole Forum, teatro dell’incontro, si preannuncia sold-out ed è imbattuto da 19 partite di stagione regolare, a conferma della forza casalinga dei biancorossi. Civitanova, sesta in classifica e reduce dal derby esterno vinto con Grottazzolina, punta a sfruttare il fattore campo per il grande colpo, mentre Perugia, forte del primato in classifica, cercherà di confermare la continuità di risultati.

Il match tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Precedenti ed ex di Civitanova-Perugia

Questo sarà il confronto numero 75 tra le due squadre, con il bilancio complessivo vede i Block Devils leggermente avanti con 38 vittorie contro le 36 dei marchigiani. In questa stagione i due club si sono già affrontati in Regular Season, con Perugia capace di imporsi al tie-break tra le mura di casa e poi eliminare Civitanova in quattro set nel match di Coppa Italia. Un solo ex in questa sfida si tratta di Marko Podrascanin, centrale dei Block Devils, ha infatti vestito la maglia di Perugia nelle stagioni 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20, rappresentando un elemento chiave del roster e un simbolo di esperienza internazionale, capace di incidere in momenti decisivi della partita.

I protagonisti attesi del match

In casa Cucine Lube Civitanova i riflettori saranno puntati su Eric Loeppky, che verrà premiato prima del fischio d’inizio come MVP del mese di dicembre, riconoscimento che certifica il suo eccellente stato di forma e il peso specifico avuto nelle recenti vittorie biancorosse. Al suo fianco, Mattia Bottolo rappresenta una delle armi principali in attacco, mentre Giovanni Gargiulo garantisce solidità e presenza a muro al centro della rete. Dall’altra parte, la Sir Susa Scai Perugia si affida alla qualità e all’esperienza del reparto laterali, con Yuki Ishikawa e Oleh Plotnytskyi pronti a prendersi responsabilità offensive, e alla continuità di Agustin Loser, riferimento fondamentale sia in attacco sia nella fase di muro-difesa.