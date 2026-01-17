La SuperLega di pallavolo maschile si appresta a vivere la 17ma giornata della Regular Season. Dopo gli impegni nel turno infrasettimanale, il weekend si apre con la sfida tra Rana Verona e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, in programma oggi (sabato 17 gennaio) alle ore 18.00. Si tratta del secondo match casalingo al Pala Agsm AIM per Verona, dopo la netta vittoria nel derby veneto contro la Sonepar Padova. Dall’altra parte invece Cuneo arriva dalla sconfitta in trasferta contro la Sir Susa Scai Perugia al termine di tre set giocati quasi alla pari. In classifica gli scaligeri continuano la rincorsa alla capolista Perugia con due punti di ritardo, mentre i piemontesi restano noni con una vittoria in meno di Monza.

Il match tra Rana Verona e MA Acqua S.Bernardo Cuneo sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Precedenti ed ex di Verona-Cuneo

Quella tra Rana Verona e MA Acqua S.Bernardo Cuneo è una sfida con una storia ancora molto recente nella SuperLega, come testimonia l’unico precedente ufficiale tra le due formazioni. Il confronto risale alla gara di andata di questa stagione, quando Verona fu capace di imporsi con autorità sul campo piemontese, espugnando Cuneo in tre set. Un risultato che i veneti proveranno ora a replicare davanti al pubblico del Pala AGSM AIM, pur consapevoli di trovare di fronte un’avversaria cresciuta nel corso delle settimane.

Sul fronte degli ex, una presenza per parte: Matteo Staforini ha vestito la maglia di Cuneo nella stagione 2023/24, mentre Michele Baranowicz ritrova Verona dopo averne difeso i colori nelle annate 2015/16 e 2016/17..

Le altre partite della 17ma giornata

La 17ma giornata della Regular Season proseguirà domenica 18 gennaio alle 17.00 con la partita tra Itas Trentino e Allianz Milano, entrambe a caccia di riscatto. Alle 18.00 si gioca il big match tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia, oltre che in contemporanea altre due sfide: Sonepar Padova-Cisterna Volley e Gas Sales Bluenergy Piacenza-Yuasa Battery Grottazzolina. Infine il posticipo delle 19.00 vede Vero Volley Monza opposta a Valsa Group Modena.