Elisabetta Cocciaretto ha conquistato i quarti di finale dell’Hobart International, torneo WTA 250 in corso in Australia. La tennista ha superato la statunitense Ann Li al secondo turno, con un punteggio di 1‑6 7‑5 7‑5. La marchigiana, numero 80 del ranking mondiale, ha ribaltato una situazione difficile, imponendosi in due ore e undici minuti.

Una vittoria di rimonta

Ann Li, quarta testa di serie e numero 38 del ranking, ha dominato il primo set. Cocciaretto ha reagito nel secondo set, chiudendo 7‑5. Nel terzo parziale, l’azzurra ha mantenuto la calma, tenendo la battuta nell’undicesimo game e piazzando l’allungo decisivo nel dodicesimo, per il 7‑5 finale.

I numeri della partita

Dal punto di vista statistico, Ann Li ha messo a segno sette ace. La percentuale di prime palle in campo è stata inferiore rispetto a quella di Cocciaretto (58% contro 66%). La statunitense ha vinto il 66% dei punti con la prima e il 46% con la seconda, contro il 63% e il 36% dell’italiana.

Grazie a questo successo, Cocciaretto affronterà ai quarti l’ungherese Anna Bondar, numero 75 WTA, che ha eliminato la tedesca Tatjana Maria.

Hobart International: il torneo

L’Hobart International si disputa sul cemento australiano dal 12 al 17 gennaio, come preparazione al primo slam della stagione, l’Australian Open. Cocciaretto, finalista a Hobart nel 2023, ha iniziato il torneo dalle qualificazioni. Tra le teste di serie figurano la britannica Emma Raducanu, la serba Iva Jovic e la stessa Ann Li. Il successo di Cocciaretto conferma il suo buon momento di forma.