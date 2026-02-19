Il pilota della Mercedes, Kimi Antonelli, ha manifestato fiducia e determinazione al termine dei test invernali svolti in Bahrain. L'obiettivo primario è la preparazione per il primo Gran Premio della stagione, ormai alle porte, con la promessa che il team impiegherà ogni risorsa per raggiungere la massima prontezza.

La preparazione per il debutto

“Il primo GP è vicino, faremo di tutto per essere pronti”, ha affermato Antonelli, commentando i test invernali in Bahrain. In vista della prima gara stagionale, fissata per l’8 marzo in Australia, il pilota ha aggiunto: “Il simulatore sarà uno strumento fondamentale per arrivare preparati alle prove libere di Melbourne.

Lavoreremo intensamente con il team per analizzare e superare ogni possibile difficoltà che potremmo incontrare. Manca poco più di due settimane all’evento”.

I test in Bahrain come banco di prova

I test condotti in Bahrain costituiscono l’ultima opportunità per le scuderie di ottimizzare assetti e strategie prima dell’inizio ufficiale del campionato. Antonelli ha ribadito l’importanza del simulatore come elemento cruciale per la preparazione alle libere del GP d’Australia, sottolineando l’impegno del team nel considerare e affrontare ogni potenziale criticità.

Dettagli sulle sessioni di test

La seconda e conclusiva sessione di test in Bahrain si è svolta dal 18 al 20 febbraio, rappresentando l’ultimo momento utile per le squadre prima del debutto stagionale.

La Mercedes ha totalizzato 147 giri nella prima giornata di prove, con una ripartizione tra Antonelli nella sessione mattutina e George Russell nel pomeriggio. L’attività si è svolta senza interruzioni significative, concentrandosi sulla verifica delle nuove componenti e sulla raccolta di dati relativi all’assetto della vettura in condizioni di asfalto variabili.