L’avventura dell’Italia maschile nel torneo di curling a Milano‑Cortina si è conclusa con una sconfitta per 9‑5 contro la Svizzera. La squadra, composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, ha ceduto agli elvetici, imbattuti nel girone, che si sono dimostrati un avversario troppo solido per gli azzurri.

La partita e il cammino degli azzurri

La gara si è messa subito in salita per l’Italia, sotto 4‑1 a metà partita a causa di prime quattro mani molto negative. Nonostante un tentativo di rimonta culminato nel 7‑5 dell’ottava mano, gli errori commessi si sono rivelati decisivi e non hanno permesso di completare il recupero.

Con questo risultato, la squadra maschile chiude il torneo con un bilancio di quattro vittorie e cinque sconfitte, lo stesso score ottenuto a Torino 2006.

Il contesto e le prospettive

La sconfitta odierna sancisce l’eliminazione dell’Italia maschile dal torneo. Nel pomeriggio, le azzurre, già eliminate, saranno impegnate nell’ultima partita contro la Gran Bretagna, dopo aver costretto il Canada a una mano extra.

L’esordio contro la Svezia

Il curling maschile italiano aveva iniziato il torneo con una vittoria significativa contro la Svezia, campione olimpico in carica, con un risultato di 7‑6 al debutto. Tuttavia, la squadra non è riuscita a mantenere la continuità necessaria per avanzare oltre la fase a gironi.