Le qualificazioni dell’halfpipe maschile di sci freestyle, originariamente previste nella mattinata odierna, sono state rinviate a causa delle condizioni meteo avverse. La FIS ha comunicato lo spostamento attraverso il livescore ufficiale dell’evento, confermando che la sessione si svolgerà domani, venerdì 20 febbraio, a partire dalle ore 9:30.

Nuovo orario per le qualificazioni halfpipe maschile

La prima run delle qualificazioni era programmata per le ore 10:30, seguita dalla seconda alle 11:27. Tuttavia, a causa del maltempo, la FIS ha deciso di posticipare l’intera sessione.

Il nuovo orario prevede l’inizio alle ore 9:30 di venerdì 20 febbraio, con le due manche previste in successione.

Conferme ufficiali e assenza di atleti italiani

Il rinvio è stato confermato anche da fonti ufficiali, tra cui gli account social della squadra britannica, che hanno riportato l’aggiornamento del programma. Non è prevista la partecipazione di atleti italiani nella gara maschile.

Impatto del meteo sul programma freestyle

Le condizioni meteorologiche avverse hanno già causato modifiche al calendario delle gare di freestyle a Livigno. Nella serata precedente, anche le qualificazioni degli aerials maschili erano state posticipate a domani, con inizio previsto alle ore 10:30. Al contrario, le qualificazioni dell’halfpipe femminile, fissate per questa sera alle ore 19:30, restano confermate, sebbene non si escludano ulteriori cambiamenti.

Livigno sede delle gare di sci freestyle

Le competizioni di sci freestyle si svolgono allo Snow Park di Livigno, sede delle gare olimpiche di Milano Cortina 2026. Il programma include diverse specialità come aerials, halfpipe, slopestyle, big air, moguls, dual moguls e skicross, con un calendario che copre l’intero arco dei Giochi.