Antonio Tiberi è stato uno dei grandi protagonisti dell'UAE Tour che si è concluso ieri, domenica 22 febbraio con la vittoria di Isaac Del Toro. Tiberi ha mostrato di aver fatto un notevole salto di qualità rispetto alla scorsa stagione, e nel primo arrivo in salita, a Jebel Mobrah, ha conquistato la vittoria attivando tutto solo dopo una prestazione davvero notevole. Nel secondo arrivo in salita, Tiberi ha dovuto cedere il passo a Del Toro dopo un'intensa sfida a due, ma il secondo posto in classifica generale lo ha lasciato del tutto soddisfatto.

'Isaac è un vero campione'

"Avrei sicuramente firmato per il secondo posto in classifica generale al via della corsa", ha affermato Tiberi a conclusione dell'ultima tappa, visibilmente entusiasta dei risultati ottenuti. "Ho già festeggiato questo secondo posto con molte persone stamattina. Con la mia famiglia, con la squadra... Perché sì, arrivare secondi qui e vincere anche una tappa è fantastico. Soprattutto all'inizio della stagione. Questi sono risultati davvero bellissimi per me".

Il confronto con Del Toro, uno dei talenti più straordinari della nuova generazione del ciclismo, ha portato Tiberi a riflessioni interessanti. Quando gli è stato chiesto cosa significasse per lui finire alle spalle del messicano, Tiberi ha rivelato di avere grande rispetto per il rivale.

"Isaac è un grande campione, proprio come Tadej Pogacar", ha dichiarato.

"Potrebbe diventare ancora più grande di Tadej. Abbiamo visto tutti cosa ha fatto l'anno scorso al Giro d'Italia, che ha quasi vinto. È ancora giovanissimo ed è un vero campione, quindi chapeau a lui".

Ora Laigueglia e Tirreno

La dichiarazione di Tiberi sull’eventuale grandezza futura di Del Toro segna un segno di rispetto reciproco tra i corridori, ma anche una consapevolezza delle potenzialità di entrambi. La rivalità tra questi giovani talenti emerge come un elemento cruciale nel panorama del ciclismo odierno, promettendo battaglie emozionanti nei prossimi anni.

Dopo questo UAE Tour, Antonio Tiberi continuerà la sua stagione con il Trofeo Laigueglia del 4 marzo, e quindi con la Tirreno Adriatico, che scatterà da Camaiore l'8 marzo. L'obiettivo principale del corridore laziale sarà il Tour de France, a cui parteciperà per la prima volta.