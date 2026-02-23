Tobias Kastlunger ha conquistato un eccellente terzo posto nel gigante di Coppa Europa disputato sulle nevi norvegesi di Norefjell. L'atleta azzurro ha realizzato una notevole rimonta nella seconda manche, passando dal settimo al podio. La vittoria è andata allo svizzero Fadri Janutin, che ha dominato la competizione chiudendo in 2:32.09.

La gara e la rimonta decisiva

La competizione si è svolta su un tracciato caratterizzato da neve compatta e dura, condizioni che hanno richiesto grande abilità e determinazione da parte di tutti i partecipanti. Janutin, già leader al termine della prima manche, ha confermato la sua superiorità anche nella seconda, precedendo il connazionale Sandro Zurbruegg, secondo classificato con un distacco di 0,61 secondi.

Kastlunger, che occupava la settima posizione dopo la prima discesa, ha dimostrato grande carattere con una linea aggressiva, guadagnando posizioni preziose e chiudendo in 2:32.84, a 0,75 secondi dal vincitore. L'atleta italiano si è distinto come il migliore tra gli azzurri in gara.

Gli altri azzurri e il contesto di gara

Alle spalle di Kastlunger si è classificato il francese Guerlain Faivre, quarto con il tempo di 2:33.01, seguito dal norvegese Hans Grahl‑Madsen, quinto in 2:33.06. Tra gli altri atleti italiani in gara, Hannes Zingerle ha recuperato nove posizioni rispetto alla prima manche, concludendo undicesimo dopo essersi piazzato ventesimo a metà gara. Stefano Pizzato ha terminato la competizione al tredicesimo posto, Simon Maurberger al quattordicesimo e Simon Talacci al quindicesimo.

Davide Leonardo Seppi ha confermato la sua ventiduesima posizione.

Il profilo di Kastlunger e i precedenti risultati

Tobias Kastlunger, originario di Marebbe, è uno specialista delle discipline tecniche e compete in Coppa Europa dal dicembre 2018. Il suo palmarès include la medaglia d'argento in gigante ai Mondiali juniores di Val di Fassa nel 2019. Il 4 dicembre 2025, Kastlunger aveva già ottenuto un importante risultato in Coppa Europa, conquistando un secondo posto in gigante a Zinal, il suo primo podio nel circuito continentale. Il risultato odierno a Norefjell rappresenta il suo miglior piazzamento stagionale nel circuito europeo, confermando la sua crescita e competitività.