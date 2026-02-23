La Juventus ha osservato una giornata di riposo, in seguito alla sconfitta contro il Como e in vista del cruciale ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. L'allenatore Luciano Spalletti ha concesso un giorno libero alla squadra, che riprenderà gli allenamenti domani mattina con una rifinitura programmata per le ore 12:00.

Bremer e Yildiz proseguono le terapie

Nonostante il riposo collettivo, Gleison Bremer e Kenan Yildiz si sono presentati alla Continassa per svolgere sedute di terapie. Il difensore brasiliano prosegue il suo percorso di recupero da un affaticamento alla coscia destra.

Parallelamente, il giovane talento turco sta affrontando una contusione al polpaccio e alla caviglia sinistra. La loro disponibilità per la partita di mercoledì rimane in dubbio, sebbene Spalletti nutra speranze di poterli recuperare per tentare la rimonta dopo il risultato di 5-2 subito a Istanbul.

La strategia del riposo

La decisione di concedere un giorno di riposo anticipato si inserisce in una strategia già adottata in precedenza. Spalletti ritiene che un breve distacco mentale possa rivelarsi più benefico di un allenamento intensivo, specialmente in un momento così delicato per la squadra. La Juventus, reduce da una prestazione non brillante contro il Como, è alla ricerca di energie rinnovate per affrontare una sfida di fondamentale importanza in Champions League.

Ottimismo cauto per i recuperi

Filtra un cauto ottimismo riguardo al recupero di Bremer e Yildiz. Entrambi potrebbero essere disponibili, almeno per la panchina, nella partita di mercoledì. Il difensore brasiliano ha evitato lesioni gravi a seguito degli accertamenti medici. Il giovane attaccante turco, invece, non è stato sottoposto a esami strumentali ma rimane costantemente monitorato dallo staff medico della squadra.