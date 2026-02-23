Adrian Newey, figura chiave nel progetto tecnico di Aston Martin per la stagione di Formula 1 2026, ha espresso serie preoccupazioni riguardo alla power unit Honda. Le prime indicazioni emerse dai test in Bahrain hanno evidenziato significative carenze di potenza e problematiche nel sistema di recupero energetico della monoposto AMR26, criticità che potrebbero seriamente compromettere gli obiettivi del team.

Criticità emerse dai test in Bahrain

Durante le sessioni di prova pre-stagionali svoltesi a Sakhir, l’AMR26 ha manifestato evidenti debolezze: una carenza di potenza, un peso eccessivo e un sistema di recupero energetico che non ha raggiunto la soglia minima regolamentare di 250 kW, ben lontana dai 350 kW attesi in determinate condizioni.

Queste problematiche, secondo quanto riportato, sarebbero state comunicate da Newey alla F1 Commission, evidenziando una preparazione inadeguata di Honda di fronte alle nuove sfide tecniche.

Implicazioni immediate per il team

Il quadro tecnico emerso ha imposto una revisione delle ambizioni del team. La monoposto incontra difficoltà nell'integrazione tra telaio e propulsore, e il deficit della power unit limita di conseguenza anche la valutazione aerodinamica del progetto. La situazione ha generato apprensione tra i piloti e la dirigenza, che ora si trovano ad affrontare una fase di sviluppo particolarmente complessa e urgente.

Analisi tecnica del problema

La power unit Honda, secondo le analisi, non riuscirebbe a recuperare energia al livello minimo richiesto dal regolamento.

Questo rende l’AMR26 significativamente svantaggiata nelle fasi di accelerazione. Senza un sistema ibrido pienamente funzionante, il team si trova nell'impossibilità di valutare con precisione l'efficacia aerodinamica del telaio, creando un vuoto nello sviluppo tecnico complessivo.

Prospettive e gestione della crisi

Nonostante le difficoltà riscontrate, il team adotta un approccio pragmatico, concentrandosi sul lavoro di integrazione tra motore e vettura e sulla ricerca di soluzioni prima dell'inizio della stagione agonistica. Tuttavia, il ritardo accumulato durante i test e le criticità tecniche rappresentano un ostacolo significativo per le ambizioni di vertice dell'Aston Martin.