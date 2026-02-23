La nazionale italiana di taekwondo ha ufficializzato i convocati per il Bulgaria Open 2026, in programma a Sofia il 27 e il 28 febbraio all’Arena 8888. Tra i tredici atleti selezionati a livello senior spiccano i nomi di Vito Dell’Aquila, Simone Alessio e Ilenia Matonti, pronti a scendere in gara con l’obiettivo di testare la preparazione in vista del percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Atleti selezionati per il torneo G2

Lo staff tecnico ha scelto nove uomini e quattro donne per rappresentare l’Italia nel torneo di classificazione G2.

Tra gli uomini, oltre a Dell’Aquila (-63 kg), Alessio (-87 kg) e atleti come Dennis Baretta (-68 kg), Angelo Mangione (-74 kg) e Mattia Molin (+87 kg), figurano anche Gaetano Cirivello (‑54 kg), Ludovico Iurlaro (‑63 kg), Emanuele Vittorio Maturo (‑80 kg) e Matteo De Angelis (+87 kg). Tra le donne, oltre a Ilenia Elisabetta Matonti (-53 kg), sono state convocate Anna Frassica (-53 kg), Lucia Pezzolla (-57 kg) e Giulia Maggiore (-67 kg).

Obiettivi e contesto della competizione

Il Bulgaria Open rappresenta un appuntamento chiave per la nazionale azzurra, che intende sfruttare l’occasione per affinare la preparazione in vista del World Roma Grand Prix 2026, in programma a giugno. Il torneo di Sofia, di categoria G2, è considerato un banco di prova importante nel cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Dettagli sull'evento

Il Bulgaria Open 2026 si svolgerà dal 27 febbraio al 1 marzo all’Arena 8888 di Sofia e segna l’avvio della stagione olimpica di punti WT. L’evento, che include le discipline Kyorugi e Poomsae, è organizzato dalla Bulgarian Taekwondo Federation con l’obiettivo di consolidare Sofia come sede di riferimento nel circuito internazionale.