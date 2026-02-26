L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha espresso profonda emozione al termine della serata che ha visto la squadra ribaltare il Borussia Dortmund e conquistare l’accesso agli ottavi di Champions League. “Questa impresa è poco dietro a quella di Dublino, ma solo perché a Dublino abbiamo conquistato un trofeo. Questa sera è stata fatta la partita perfetta. Un grandissimo complimento al mister, ai ragazzi e al pubblico che è stato straordinario dal primo all’ultimo minuto. L’Atalanta è questa cosa qui”, ha dichiarato Percassi ai microfoni di Sky.

Il dirigente ha voluto sottolineare il ruolo decisivo dell’allenatore Raffaele Palladino: “Palladino è un predestinato, ha saputo toccare le corde giuste – ha proseguito – È stata una partita straordinaria in una serata straordinaria, col pubblico a sostenerci dal primo all’ultimo minuto. Fin dal rientro in albergo, all’andata a Dortmund, allenatore e giocatori erano convinti di non essersi espressi al meglio”.

Il contesto della rimonta

La qualificazione è arrivata grazie a una rimonta spettacolare: dopo il 2-0 subito all’andata a Dortmund, l’Atalanta ha vinto 4-1 in casa, centrando così l’accesso agli ottavi di finale di Champions League.

Percassi ha aggiunto: “È un predestinato per qualità e visioni, ha saputo preparare la partita in poco tempo.

Ci ha sempre creduto. Adesso ci aspetta l’Arsenal o il Bayern. L’Arsenal l’abbiamo affrontato la scorsa edizione di Champions a Bergamo, ma mai a Londra. Il Bayern sarebbe una novità. Sarà comunque qualcosa di straordinario per il popolo bergamasco e per chi ama l’Atalanta”.

Emozione e orgoglio

Infine, l’ad ha condiviso il suo stato d’animo: “Sì, sono commosso perché in questi anni abbiamo vissuto tante partite gloriose ma quello che è emerso davvero questa sera è l’Atalanta – ha concluso – Anche in questi mesi in cui ci sono state difficoltà tra chi ha espresso supporto e chi ha storto il naso. Noi dobbiamo saper lavorare anche negli errori con grande umiltà e grande convinzione”.

La serata di Bergamo resterà nella memoria dei tifosi e della società come una delle più belle della storia recente del club, un’impresa che solo la vittoria dell’Europa League a Dublino può eguagliare.

La rimonta contro il Borussia Dortmund è stata definita da Percassi come “un’impresa seconda solo a quella di Dublino”, sottolineando il valore storico della qualificazione agli ottavi di Champions League per la Dea. La vittoria per 4-1 ha ribaltato il risultato dell’andata e ha acceso l’entusiasmo del popolo bergamasco, con Palladino al centro dei meriti per la preparazione e la gestione della partita.