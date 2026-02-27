L’Italia ha ufficializzato i dodici giocatori che affronteranno la Gran Bretagna a Newcastle upon Tyne. Il commissario tecnico Luca Banchi ha scelto un gruppo rinnovato rispetto alla finestra precedente, con il ritorno in azzurro di Marco Spissu e l’esordio assoluto di Giovanni Veronesi.

Il roster azzurro

Tra i convocati figura Marco Spissu, playmaker del Casademont Saragozza, che torna in nazionale dopo un periodo di assenza. Il gruppo comprende anche una parte consistente del blocco della Virtus Bologna, disponibile dopo gli impegni in Eurolega.

L’esordio in maglia azzurra è riservato a Giovanni Veronesi, ala della Vanoli Cremona, reduce da una buona stagione e attualmente in forza a Cremona.

Il roster completo comprende inoltre Amedeo Della Valle, Nico Mannion, Stefano Tonut, Amedeo Tessitori (capitano), Saliou Niang, Luigi Suigo, Davide Casarin, Momo Diouf, Nicola Akele e John Petrucelli.

Contesto e prospettive

La partita si giocherà alla Vertu Motors Arena di Newcastle upon Tyne. Il ritorno di Spissu e l’inserimento di Veronesi rappresentano scelte significative per il CT Banchi, che punta a un mix di esperienza e freschezza. L’assenza per infortunio di Alessandro Pajola pesa, ma il contributo del gruppo bolognese e dei veterani come Tessitori e Della Valle potrà fare la differenza.

Dettagli sulle convocazioni

Nella lista dei ventiquattro convocati diramata il 16 febbraio, figuravano anche altri giovani come Charles Atamah, Leonardo Marangon, Cheickh Niang e Luca Possamai, chiamati solo per gli allenamenti del 23 e 24 febbraio. Alcune esclusioni eccellenti come Diego Flaccadori, Giordano Bortolani e Francesco Ferrari sono state motivate da affaticamenti muscolari. Amedeo Tessitori indosserà la fascia di capitano, mentre Amedeo Della Valle raggiungerà le ottanta presenze in nazionale.