Marco Bezzecchi si conferma in grande forma nel weekend d’apertura del Mondiale MotoGP 2026 sul circuito di Buriram, in Thailandia. Il pilota Aprilia ha fermato il cronometro sull’1’28"526, firmando il nuovo record della pista e migliorando il riferimento ufficiale fatto segnare da Francesco Bagnaia nel 2024 (1’28"700). Alle sue spalle si è piazzato il campione del mondo in carica, Marc Marquez, a 0"421, mentre Francesco Bagnaia ha chiuso solo quindicesimo e dovrà passare per il Q1.

Prestazione dominante di Bezzecchi

Bezzecchi ha dominato la sessione, confermando quanto di buono mostrato già nella FP1.

Il suo tempo di 1’28"526 ha abbassato di oltre un decimo il precedente record, stabilito da Bagnaia nel 2024. Il pilota romagnolo aveva già migliorato quel limite durante i test prestagionali sullo stesso tracciato, girando in 1’28"668.

Marquez risale, Bagnaia in difficoltà

Marc Marquez, dopo un avvio complicato, è riuscito a risalire fino alla seconda posizione con la GP26 Factory, a 0"421 dalla vetta. Fabio Di Giannantonio ha centrato l’accesso diretto alla Q2 con il terzo tempo, staccato di 0"484. In difficoltà Francesco Bagnaia, che ha chiuso quindicesimo e dovrà passare per il Q1.

Condizioni variabili e accesso alla Q2

La sessione è stata condizionata dall’arrivo della pioggia, che ha reso il tracciato insidioso in alcuni tratti.

Bezzecchi è stato abile a interpretare al meglio le condizioni variabili, lanciando un segnale di grande vitalità sull’asfalto thailandese. Alle sue spalle, oltre a Marquez e Di Giannantonio, hanno ottenuto l’accesso diretto alla Q2 anche Pedro Acosta, Jorge Martin, Alex Marquez, Joan Mir, Brad Binder, Ai Ogura e Johann Zarco. Tra i delusi, oltre a Bagnaia, anche Luca Marini, Franco Morbidelli, Enea Bastianini e Michele Pirro, che dovranno passare per il Q1.