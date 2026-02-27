Si è aperto il Gran Premio di Thailandia, prima tappa del Mondiale MotoGP 2026, con la prima sessione di prove libere sul circuito di Buriram. Marco Bezzecchi, in sella all’Aprilia, ha fatto segnare il miglior tempo in 1’29"346, precedendo Fabio Di Giannantonio di 110 millesimi e Jorge Martin di 205 millesimi.

La classifica della FP1 vede Ai Ogura quarto a 309 millesimi, Pedro Acosta quinto a 332, Marc Marquez sesto a 426 e Francesco Bagnaia settimo a 445 millesimi. Seguono Franco Morbidelli, Alex Marquez e Luca Marini nella top‑10.

I tempi della prima sessione

Bezzecchi ha confermato le buone sensazioni emerse nei test pre‑stagionali, imponendosi con un margine netto sugli avversari. Di Giannantonio ha risposto con un giro molto competitivo, mentre Martin ha completato il podio virtuale della sessione. Bagnaia, invece, ha faticato a trovare il ritmo, chiudendo solo settimo.

Il contesto del weekend

La FP1 ha confermato le aspettative: Aprilia si presenta come una delle protagoniste del weekend, con Bezzecchi in grande forma. Ducati, pur con Marquez e Bagnaia, non è riuscita a impensierire l’Aprilia al vertice. La giornata proseguirà con le pre‑qualifiche, che definiranno i piloti ammessi direttamente al Q2.

Analisi della classifica

