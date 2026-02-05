Leonardo Fabbri inaugura la stagione agonistica sabato 7 febbraio a Parow, in Sudafrica, con il primo test della WPA League. L’appuntamento sarà seguito quattro giorni dopo dal meeting Fast Track di Stellenbosch. Dopo lo stage nell’emisfero australe, il pesista toscano tornerà in Europa per affrontare un calendario intenso in vista dei Mondiali Indoor di Torun.

Esordio e preparazione in Sudafrica

Il bronzo mondiale all’aperto si è allenato in Sudafrica tra novembre e dicembre, ritornandovi dopo le festività natalizie. A Parow, nei pressi di Città del Capo, Fabbri affronterà una prima uscita utile per testare il lavoro svolto al caldo.

Il 28enne sarà poi in gara mercoledì 11 febbraio a Stellenbosch, nel meeting Fast Track, prima di rientrare in Europa il 14 febbraio.

Calendario fitto verso i Mondiali Indoor

Il programma prosegue con due tappe del World Indoor Tour (livello gold): a Lievin il 19 febbraio e a Torun il 22 febbraio. Seguirà la trasferta a Nehvizdy, in Repubblica Ceca, il 25 febbraio, e i Campionati Italiani Indoor ad Ancona il 27 febbraio. L’obiettivo è chiaro: salire sul podio ai Mondiali Indoor di Torun, in programma nel weekend del 20-22 marzo. Si tratterebbe della quarta consecutiva affermazione iridata per Fabbri, che vanta già un argento e un bronzo all’aperto e un bronzo in sala.

Strategia internazionale per l’atleta

Il percorso di Fabbri verso i Mondiali Indoor si inserisce in una strategia consolidata di gare frequenti e mirate. La scelta di iniziare la stagione in Sudafrica, con condizioni climatiche favorevoli, segue una tendenza già osservata in passato per testare la forma in ambienti controllati. Il calendario europeo, fitto e competitivo, rappresenta un banco di prova ideale per affinare la condizione in vista dell’appuntamento iridato.