Nadia Battocletti sarà protagonista domani a Madrid, dove esordirà nella stagione al coperto sui 1.500 metri, in occasione della quarta tappa Gold del World Indoor Tour. La mezzofondista trentina, reduce dal secondo successo consecutivo nel cross al Campaccio, si presenta con l'obiettivo di avvicinare il record italiano indoor, fissato da Marta Zenoni in 4’03"59.

Il programma e le ambizioni

La gara sui 1.500 metri a Madrid rappresenta l’avvio ufficiale della stagione indoor per Battocletti. In programma anche i 3.000 metri il 19 febbraio a Liévin, dove nella passata stagione ha stabilito il record nazionale con 8’30"82.

Accanto a lei, nei 1.500 metri, ci sarà Ludovica Cavalli, alla prima uscita dell’anno, già vincitrice a Madrid nel 2024 e detentrice del personale indoor di 4’07"01. Tra le avversarie figura l’etiope Birke Haylom, leader mondiale dell’anno.

La spedizione azzurra

La squadra italiana a Madrid comprende altri sei atleti oltre a Battocletti e Cavalli. Lorenzo Simonelli tornerà in pista nei 60 ostacoli, mentre Eloisa Coiro gareggerà negli 800 metri. In gara anche Giada Carmassi, Elisa Di Lazzaro, Anna Wielgosz e Anita Horvat. Leonardo Fabbri, invece, inizierà la stagione in Sudafrica. Fabbri prenderà parte sabato alla Wpa League di Parow, nei dintorni di Città del Capo, e quattro giorni dopo al meeting Fast Track di Stellenbosch.

Lo stage sudafricano si concluderà il 14 febbraio, prima del suo trasferimento a Liévin il 19 febbraio. In seguito, sono in programma Torun (22 febbraio), Nehvizdy (25 febbraio) e gli Assoluti indoor di Ancona (peso, venerdì 27). Non è esclusa la sua partecipazione alla Coppa Europa di lanci a Nicosia (14‑15 marzo), a una settimana dai Mondiali indoor di Torun.

Il World Indoor Tour a Madrid

La tappa Gold del World Indoor Tour a Madrid si svolgerà venerdì al palazzetto Gallur, con la partecipazione di 129 atleti provenienti da 37 paesi e 55 medagliati internazionali. Tra le tredici prove in programma, spicca la presenza di Nadia Battocletti, confermando l’importanza dell’evento nel panorama dell’atletica indoor.