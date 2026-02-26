Mattia Bellucci centra un risultato di rilievo agli ottavi dell’ATP 500 di Acapulco, imponendosi con autorità sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, quarto favorito del seeding, con un netto 6‑3, 6‑3. L’italiano, numero 110 del ranking e alla prima partecipazione al torneo messicano, si guadagna così l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà lo statunitense Frances Tiafoe.

Un successo netto e significativo

Bellucci ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio, conquistando il primo break a zero e mantenendo il vantaggio fino al 6‑3 nel primo set.

Nel secondo parziale ha continuato a dominare, concedendo pochissimo al rivale e chiudendo con un altro 6‑3. Il risultato è tanto più significativo perché arriva contro un avversario che lo aveva sconfitto proprio qui ad Acapulco un anno fa, dopo aver salvato quattro match point.

Prossimo ostacolo: Tiafoe

Ora Bellucci si prepara ad affrontare Frances Tiafoe, ottavo favorito del tabellone, che lo aveva battuto nel loro unico precedente confronto al Roland Garros 2024. Il match promette di essere un banco di prova importante per l’azzurro, che continua a sorprendere in Messico.

I numeri del match

Bellucci ha chiuso il match in circa un’ora e quindici minuti, mettendo in mostra una prestazione solida al servizio e in fase offensiva.

Ha realizzato dieci ace, vinto il 91% dei punti con la prima (contro il 57% dello spagnolo), e totalizzato 25 vincenti a fronte di 15 errori non forzati. Il computo totale dei punti è stato nettamente a suo favore, 64 a 38.

Contesto e prospettive

Il successo di Bellucci si inserisce in un contesto di grande Italia ad Acapulco: anche Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti, mentre altri azzurri brillano in Cile. Il cammino di Bellucci, in particolare, conferma la sua crescita e la capacità di imporsi contro avversari di alto livello.