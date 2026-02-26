Detroit si impone su Oklahoma City nella notte tra mercoledì e giovedì, in una sfida tra le due migliori squadre delle rispettive conference. I Pistons vincono 124‑116 grazie alle doppie doppie di Jalen Duren e Cade Cunningham, mentre il Thunder è falcidiato dalle assenze.

Le assenze pesano sul Thunder

Oklahoma City si presenta priva dei suoi migliori giocatori: mancano Shai Gilgeous‑Alexander, Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren, Ajay Mitchell e Jalen Williams. Anche Isaiah Joe è costretto a uscire a metà partita. Queste defezioni compromettono il confronto fisico con Detroit.

Prestazioni decisive di Duren e Cunningham

Detroit costruisce il successo grazie a Jalen Duren, autore di 29 punti e 15 rimbalzi, e a Cade Cunningham, che mette a referto 29 punti e 13 assist. Non basta il massimo in carriera di Jaylin Williams, che con 30 punti e 11 rimbalzi si distingue per il Thunder.

Contesto e conseguenze

Il successo consente ai Pistons di consolidare la loro posizione di vertice nella Eastern Conference, mentre il Thunder dovrà fare i conti con le numerose assenze in vista dei prossimi impegni.

Andamento della partita

Detroit ha preso il largo nel terzo quarto, arrivando a un vantaggio di quattordici punti. Tuttavia, ha dovuto stringere i denti nel finale quando Oklahoma City si è riavvicinata a tre lunghezze.

Un canestro da tre di Jalen Green e una serie di rimbalzi offensivi hanno permesso ai Pistons di controllare gli ultimi minuti.

Per il Thunder, Jaylin Williams è stato l’unico a emergere, con una prestazione da record personale. Tuttavia, le assenze di cinque dei sei migliori marcatori, e l’uscita di Joe nella seconda metà, hanno pesato troppo sul risultato finale.