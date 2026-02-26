Maximo Quiles si profila come il principale candidato alla conquista del titolo mondiale Moto3 2026. La sua stagione da rookie si è conclusa con un eccellente terzo posto, impreziosito da tre vittorie e nove podi, un risultato notevole considerando che ha saltato quattro delle prime cinque gare a causa di limiti d'età e di un infortunio.

Il contesto e le premesse del campionato

La stagione 2026 del Mondiale Moto3 è pronta a iniziare questo fine settimana in Thailandia. Alla vigilia del via, il nome più atteso è quello di Maximo Quiles, terzo classificato nella sua stagione d'esordio e ora punto di riferimento della categoria.

La sua ascesa avviene in un contesto che vede l'assenza di José Antonio Rueda e Ángel Piqueras, rispettivamente campione e vicecampione iridati nel 2025.

Il profilo del favorito

Il giovane talento spagnolo del team Aspar ha messo in mostra qualità di prim'ordine al suo debutto in Moto3. Nonostante l'assenza in quattro dei primi cinque Gran Premi (dovuta al limite minimo d'età e a un successivo infortunio), Quiles ha conquistato tre vittorie e nove podi. È considerato l'indiscusso favorito per il titolo mondiale, sebbene la classe leggera del Motomondiale sia nota per le sue variabili e le immancabili sorprese.

Gli avversari da tenere d'occhio

Tra i principali antagonisti sulla carta figurano i connazionali Álvaro Carpe, Adrián Fernández e David Muñoz.

A questi si aggiungono l'argentino Valentín Perrone e la promettente mina vagante Brian Uriarte, esordiente spagnolo che nel 2025 ha ottenuto la doppietta JuniorGP e Red Bull Rookies Cup. Particolare attenzione va riservata agli italiani Guido Pini e Matteo Bertelle, entrambi in cerca di qualche vittoria di tappa e di una possibile top 5 in campionato. Il terzo azzurro iscritto, Nicola Carraro, non dovrebbe invece puntare alle posizioni di vertice.

Il contesto del Mondiale Moto3 2026

Il Mondiale Moto3 2026 prenderà il via in Thailandia per concludersi il 22 novembre al Circuit Ricardo Tormo di Cheste. Il team Aspar, sotto la guida di Jorge Martínez “Aspar”, ambisce alla vittoria dei titoli sia in Moto3 sia in Moto2, forte di un gruppo di giovani talenti cresciuti nel vivaio del team, tra cui spiccano Quiles, Marco Morelli, David Alonso e Daniel Holgado. Aspar ha sottolineato l'importanza della pazienza e di una pianificazione strategica per raggiungere gli obiettivi in questa stagione cruciale.