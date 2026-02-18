Matteo Berrettini ha iniziato con una vittoria il suo cammino all’ATP 500 di Rio de Janeiro, superando il cileno Tomas Barrios Vera in due set combattuti, entrambi decisi al tie‑break. Il tennista romano ha prevalso con il punteggio di 7‑6, 7‑6, assicurandosi l’accesso al secondo turno dove affronterà il serbo Dusan Lajovic.

Nella stessa giornata ha ottenuto il successo anche Francesco Passaro, che ha battuto il croato Dino Prizmic per 6‑3, 6‑4. Passaro affronterà nel prossimo turno il cileno Alejandro Tabilo.

Un debutto solido

Berrettini ha mostrato solidità nei momenti decisivi, imponendosi in entrambi i set al tie‑break.

Il risultato testimonia la sua capacità di mantenere la concentrazione nei momenti chiave, nonostante l’equilibrio del match.

Passaro conferma il buon momento

Anche Francesco Passaro ha confermato il suo stato di forma, imponendosi in due set contro Dino Prizmic. Il perugino prosegue così la sua avventura nel torneo, pronto ad affrontare Alejandro Tabilo.

Contesto tecnico del torneo

Il match tra Berrettini e Barrios Vera si è svolto sul cemento del Jockey Club Brasileiro, nel quadro dell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Il cileno, numero 107 del mondo, è stato battuto dal romano, che ha confermato il suo status di favorito. La vittoria in due set al tie‑break evidenzia la capacità di Berrettini di gestire la pressione nei momenti cruciali.

Francesco Passaro, invece, ha confermato il suo buon momento di forma, imponendosi con un doppio 6‑3, 6‑4 e guadagnando l’accesso al secondo turno, dove affronterà Alejandro Tabilo.