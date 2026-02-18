Il Borussia Dortmund ha ottenuto una vittoria cruciale contro l’Atalanta nell’andata dei playoff di Champions League, disputata a Dortmund. I padroni di casa si sono aggiudicati un vantaggio significativo in vista della partita di ritorno.

Dominio del Borussia nel primo tempo

La squadra tedesca è riuscita a portarsi in vantaggio durante la prima frazione di gioco, dimostrando efficacia nelle occasioni create e una solida organizzazione difensiva. Nonostante i tentativi di reazione dell’Atalanta, la squadra italiana non è riuscita a segnare nella prima parte dell’incontro.

Controllo del punteggio nel secondo tempo

Nella ripresa, l’Atalanta ha cercato di aumentare l’intensità del proprio gioco, ma il Borussia Dortmund è riuscito a mantenere il controllo della partita. La squadra tedesca ha gestito con attenzione il vantaggio acquisito fino al fischio finale.

Scenario per la gara di ritorno

Questo successo permette al Borussia Dortmund di affrontare la partita di ritorno, in programma a Bergamo, con un margine di vantaggio considerevole. L’Atalanta si trova ora di fronte alla necessità di realizzare un’impresa per ribaltare il risultato e ottenere la qualificazione al turno successivo della competizione.