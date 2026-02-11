Ad Anterselva, nella 15 km individuale femminile di biathlon ai Giochi di Milano‑Cortina, la Francia ha conquistato una doppietta con Julia Simon, medaglia d’oro, e Lou Jeanmonnot, argento. Al terzo posto si è classificata la bulgara Lora Hristova. Le atlete italiane non sono riuscite a salire sul podio: Dorothea Wierer ha concluso la gara al quinto posto, mentre Lisa Vittozzi è arrivata significativamente più indietro.

Il risultato della competizione

La competizione si è svolta nella Biathlon Arena di Anterselva. La vittoria è andata a Julia Simon, seguita dalla connazionale Lou Jeanmonnot e dalla bulgara Lora Hristova.

Dorothea Wierer ha ottenuto il quinto posto, mentre Lisa Vittozzi è rimasta lontana dalle posizioni di vertice.

Attese e sfide per le atlete italiane

In vista della gara, le speranze italiane erano focalizzate principalmente su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, considerate le principali contendenti per un piazzamento sul podio. Tuttavia, la supremazia francese si è confermata in questa specialità, con le atlete transalpine che hanno dominato la competizione.

Dettagli della classifica

Secondo la classifica ufficiale, Julia Simon ha vinto con il tempo di 41’15"6. Lou Jeanmonnot si è classificata seconda a +53"1, mentre Lora Hristova ha chiuso terza a +1’04"5. Dorothea Wierer ha terminato la sua prova al quinto posto, con un distacco di +1’33"9 dalla vincitrice.

Lisa Vittozzi è arrivata molto più indietro, senza riuscire a entrare nelle prime posizioni.

La gara si è disputata mercoledì 11 febbraio 2026, con partenza alle ore 14:15 presso l’Arena Alto Adige di Anterselva, sede designata per le competizioni di biathlon dei Giochi invernali.