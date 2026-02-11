Daniel Grassl si conferma un protagonista nel pattinaggio di figura individuale maschile in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo aver contribuito al Team Event, l'azzurro ha conquistato un solido quarto posto nel programma corto individuale, totalizzando 93,46 punti. Una prestazione convincente che riaccende le ambizioni di medaglia.

Una posizione promettente

Il pattinatore, seguito da Edoardo De Bernardis, ha eguagliato il suo piazzamento di Pechino 2022 nel programma corto, dove poi concluse settimo in classifica generale dopo un libero in rimonta.

Questa volta, tuttavia, Grassl si trova in una posizione di partenza molto più favorevole, a ridosso del podio, con la concreta possibilità di migliorare il suo precedente risultato olimpico.

La competizione è aperta

Il distacco dal terzo classificato, il francese Adam Siao Him Fa, è di nove punti. La classifica generale, tuttavia, appare estremamente compatta: tre atleti – il kazako Mikhail Shaidorov, il sudcoreano Cha Juhnwan e il francese Kevin Aymoz – sono separati da pochi decimi. Anche il giapponese Shun Sato e altri pattinatori emergenti potrebbero inserirsi nella lotta per le medaglie. Per Grassl, la chiave sarà eseguire un libero impeccabile, capace di contenere il ritorno degli avversari e di puntare a un piazzamento nella top five, un traguardo già di per sé significativo dopo un quadriennio costellato di sfide.

Il fattore olimpico

Il contesto olimpico aggiunge un ulteriore elemento di imprevedibilità alla competizione. Ogni errore può rivelarsi decisivo, ma allo stesso tempo un atleta meno favorito potrebbe sorprendere tutti. Grassl ha già dimostrato di saper gestire la pressione dei grandi eventi e ora ha l'opportunità di trasformare la sua esperienza in un risultato storico per il pattinaggio italiano.