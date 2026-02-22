Patrick Baumgartner guida l’equipaggio azzurro nel bob a 4 maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. La competizione si svolge sulla pista Eugenio Monti del Cortina Sliding Centre. Dopo le prime due manche, l’Italia occupa la quinta posizione, a 78 centesimi dal leader tedesco Johannes Lochner e a soli 19 centesimi dal podio. Domani, domenica, sono in programma la terza e la quarta manche, con l'obiettivo di recuperare i preziosi centesimi che separano gli azzurri dalla medaglia.

La performance azzurra dopo due manche

L’equipaggio italiano, composto da Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea, ha compiuto un balzo in avanti nella seconda discesa, risalendo dal settimo al quinto posto.

Il distacco dal leader Johannes Lochner ammonta a 78 centesimi, mentre la zona medaglia dista appena 19 centesimi. La classifica provvisoria è dominata da tre equipaggi tedeschi: Lochner, Friedrich e Ammour.

Le dichiarazioni di Baumgartner e il contesto della gara

Alla vigilia della competizione, Baumgartner aveva manifestato grande ottimismo: “Gli allenamenti sono andati molto bene e siamo molto fiduciosi su questa pista… credo sia la pista più bella di tutto il mondo e l’atmosfera che si respira è fantastica”. Dopo le prime due manche, il pilota ha commentato: “Siamo contenti della nostra performance odierna, forse abbiamo lasciato qualche centesimo per strada, ma è una buona base per domani dove cercheremo di attaccare e di recuperare quei centesimi che ci sono mancati oggi.

Sicuramente il quinto posto per ora va bene, però domani vogliamo qualcosa in più”.

Il programma decisivo e le prospettive

La gara si concluderà domenica con la terza manche alle ore 10.00 e la quarta e ultima run alle ore 12.15. Solo i primi venti equipaggi avranno accesso all’ultima discesa. L’Italia, attualmente quinta, è in piena lotta per il podio, con distacchi minimi che rendono la sfida estremamente aperta.

Il contesto storico e le aspettative

Il bob a 4 maschile rappresenta l’unica concreta speranza di medaglia per l’Italia nel bob, disciplina in cui il podio manca dal 1998. Il fattore pista di casa, con numerose discese già effettuate sulla Eugenio Monti, può rappresentare un vantaggio significativo per Baumgartner e compagni nella corsa verso un risultato storico.