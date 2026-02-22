Kamila Sellier, pattinatrice polacca di short track, è rimasta coinvolta in un grave incidente durante i quarti di finale dei 1500 metri femminili alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Colpita al volto dalla lama del pattino dell’avversaria Kristen Santos‑Griswold, è stata trasportata via in barella con una vistosa ferita sanguinante. Successivamente, attraverso un post sui social, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute.

L’incidente e le prime cure

Durante una carambola che ha coinvolto anche Arianna Fontana, la Sellier è stata colpita al volto dalla lama della pattinatrice statunitense.

Immediatamente soccorsa sul ghiaccio, è stata immobilizzata e trasportata via in barella, sanguinante e visibilmente ferita. La dinamica dell’incidente ha suscitato grande apprensione tra il pubblico presente.

Il messaggio di speranza della pattinatrice

Con un post sui social, la Sellier ha voluto rassicurare i suoi sostenitori: “So che un giorno guarderò questa foto e ricorderò che sono più forte di quanto avessi mai creduto. Grazie per tutte le vostre parole di sostegno, volevo solo farvi sapere che sto abbastanza bene”.

Condizioni di salute e decorso

L’incidente ha provocato una ferita al volto e una frattura allo zigomo. La Sellier è stata sottoposta a un intervento chirurgico facciale e a esami per verificare la mobilità del bulbo oculare. Le prime indicazioni sono rassicuranti: l’occhio non ha riportato danni gravi e la sua condizione, pur seria, è in miglioramento.