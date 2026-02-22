La finale del torneo ATP 250 di Delray Beach, in Florida, vedrà sfidarsi due tennisti statunitensi: Tommy Paul e Sebastian Korda. Paul ha conquistato l'accesso all'atto conclusivo superando in semifinale il connazionale Learner Tien con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3. Dall'altra parte del tabellone, Korda ha avuto la meglio su Flavio Cobolli per 7-6, 6-1.

Paul rimonta e centra la finale

Tommy Paul, attuale numero 24 del mondo, ha ceduto il primo set a Learner Tien, ma ha dimostrato grande determinazione reagendo con forza. La vittoria del secondo set per 6-4 e l'affermazione nel terzo per 6-3 gli hanno garantito l'accesso alla finale.

Si tratta della seconda finale raggiunta da Paul nel torneo di Delray Beach.

Korda domina Cobolli e torna in finale

Sebastian Korda, numero 50 del ranking mondiale, ha sconfitto Flavio Cobolli con un doppio 7-6, 6-1. Nel primo set, Korda ha dominato il tiebreak, mentre nel secondo ha convertito con efficacia tre delle cinque palle break a sua disposizione. Anche per Korda questa rappresenta la seconda finale nel torneo di Delray Beach.

Il percorso di Korda verso la finale

Korda ha raggiunto la sua prima finale ATP in oltre un anno, eliminando il terzo favorito del torneo, Cobolli, in un'ora e diciassette minuti di gioco. Il tennista ha espresso soddisfazione per la sua prestazione, sottolineando in particolare la qualità del suo servizio e l'eccellente tiebreak giocato. Ha inoltre evidenziato di non aver concesso palle break all'avversario durante l'incontro. Questa è la sua decima finale in carriera e la prima dal torneo di Adelaide 2025.