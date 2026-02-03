Patrick Baumgartner e il suo equipaggio di bob a quattro rappresentano l’unica concreta speranza di medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. La competizione prenderà il via a partire da venerdì 6 febbraio. Sul tracciato di casa, il catino Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo, gli azzurri possono contare su una conoscenza approfondita della pista e su un vantaggio tecnico che potrebbe rivelarsi decisivo.

Il contesto e le ambizioni azzurre

La squadra italiana, composta da Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Robert Mircea ed Eric Fantazzini, ha dimostrato nel corso della stagione di avvicinarsi al podio.

Un risultato significativo è stato il terzo posto centrato nella tappa di Coppa del Mondo a Igls. Tuttavia, il dominio tedesco rimane evidente: tre equipaggi (Lochner, Friedrich e Ammour) si posizionano su un livello superiore rispetto ai diretti rivali.

Il fattore pista e la sfida da affrontare

Il principale vantaggio degli azzurri risiede nella familiarità con il tracciato olimpico. Le innumerevoli discese effettuate sul catino Eugenio Monti permettono agli atleti di conoscere a memoria ogni dettaglio della pista, configurandosi come un vantaggio enorme anche a livello di materiale. Nonostante ciò, per salire sul podio sarà necessaria un’impresa, soprattutto considerando che al maschile manca una medaglia olimpica dal 1998.

Il rendimento stagionale

Durante la stagione di Coppa del Mondo 2025‑2026, l’equipaggio guidato da Baumgartner ha collezionato risultati incoraggianti. Tra questi spiccano il già citato terzo posto a Innsbruck‑Igls e due quarti posti a St. Moritz e Lillehammer. Nella tappa conclusiva ad Altenberg, un errore nella prima manche ha purtroppo compromesso la gara, portando alla squalifica. Ciononostante, la squadra ha concluso la stagione al sesto posto nella classifica generale di Coppa del Mondo.

Questi risultati confermano una crescita costante, ma evidenziano al contempo la necessità di una performance perfetta per poter competere con la squadra tedesca, che rimane nettamente favorita.