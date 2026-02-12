Si è aperta a Cortina d’Ampezzo, sulla pista olimpica intitolata a Eugenio Monti, la fase di prove del bob a due maschile in vista dei Giochi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Johannes Lochner ha siglato il miglior tempo nella prima discesa, mentre l’azzurro Patrick Baumgartner ha centrato un piazzamento nella top‑10, confermando un buon feeling con il tracciato.

Lochner domina le prime prove

Johannes Lochner ha fatto registrare il miglior tempo nella prima prova, fermando il cronometro a 55”65. Il distacco sul connazionale Francesco Friedrich, secondo in 55”84, è stato di 19 centesimi.

Al terzo posto si è classificato il francese Romain Heinrich in 56”15, seguito dal sud‑coreano Jinsu Kim a 52 centesimi.

Baumgartner subito tra i migliori

Patrick Baumgartner, al volante del bob italiano, ha concluso la prima manche in quinta posizione con il tempo di 56”27, accusando un ritardo di 62 centesimi da Lochner. Un avvio incoraggiante per l’atleta azzurro, che si conferma tra i protagonisti della competizione.

Il calendario delle prossime sessioni

Il programma proseguirà con la seconda prova in programma a breve. Domani, venerdì 13 febbraio, è prevista la terza manche di allenamento alle ore 09.00, seguita dalla quarta. Sabato 14 febbraio si disputerà la quinta prova alle ore 10.00, con la sesta e ultima sessione subito dopo.

La gara ufficiale, che assegnerà le medaglie, scatterà lunedì 16 febbraio alle ore 10.00, con la seconda manche alle 11.57; la terza manche è in programma per martedì 17 febbraio alle ore 19.00, mentre la quarta e decisiva prenderà il via alle ore 21.05.

Contesto e precedenti stagionali

In Coppa del Mondo, Lochner ha già dimostrato una netta superiorità stagionale. Ha vinto l’ultima tappa ad Altenberg, precedendo Ammour e Friedrich, e si è aggiudicato la classifica generale con 1 560 punti, contro i 1 465 di Friedrich. Baumgartner, con 928 punti, ha concluso al nono posto nella classifica finale.

In precedenza, nella tappa di St. Moritz, Lochner aveva dominato con un tempo complessivo di 2’12”24, mentre Baumgartner e Robert Mircea avevano chiuso al dodicesimo posto, a 1”92 dal vincitore.